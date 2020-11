Bergoglio sta con gli ultimi. Il Vaticano apre i suoi ambulatori. Vaccini antinfluenzali e tamponi gratis per poveri e senzatetto

Tamponi gratis per i poveri: è uno dei “segni concreti” della Giornata Mondiale dei Poveri che si celebrerà domenica prossima. Nell’ambulatorio sotto il colonnato di San Pietro per i poveri che devono avere accesso ai dormitori o per coloro che vogliono ritornare nella loro patria, è possibile poter effettuare il tampone. L’ambulatorio, rende noto il Vaticano, è aperto dalle ore 8 alle 14 e, in due settimane, ha già effettuato 50 tamponi al giorno, oltre al vaccino antinfluenzale, come ha spiegato il cardinale Rino Fisichella.