Berlinguer morte in diretta: il malore in un comizio del leader del Partito Comunista Italiano

Enrico Berlinguer, lo storico leader del Partito Comunista Italiano, morì l’11 giugno del 1984, all’età di 62 anni. I funerali si tennero il 13 giugno a Roma e partecipò un milione di persone. Il leader del Pci fu colto da un improvviso malore durante un comizio per le elezioni europee a Padova.

“Compagni, lavorate tutti, casa per casa, strada per strada, azienda per azienda”: queste furono le ultime parole di Berlinguer prima di accusare un malore e accasciarsi a terra durante il comizio a Padova.

Dopo il malore, Berlinguer rientrò in albergo al termine dell’appuntamento elettorale e si addormentò nella sua camera d’hotel. tuttavia, le sue condizioni peggiorarono subito. Berlinguer entrò in coma e venne trasportato d’urgenza all’ospedale Giustinianeo di Padova. Fatale fu un ictus che portò via prematuramente la vita del leader del Pci. Poco prima del decesso, Enrico Berlinguer incontrò l’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini. “Lo porto via come un amico fraterno, come un figlio, come un compagno di lotta”, le sue parole prima del trasporto della salma sull’aereo presidenziale.

