Berlusconi alla Giustizia vuole la Casellati al posto di Nordio

Non c’è pace per il governo Meloni. La squadra della premier in pectore non ha ancora varcato le porte del Quirinale e già sono dolori. Stavolta in discussione c’è una delle caselle sui cui la leader di FdI non intendeva dibattere, e cioè la Giustizia. E ancora una volta c’è lo zampino di Berlusconi che a via Arenula vorrebbe la Elisabetta Casellati al posto di Carlo Nordio.

Berlusconi: “Sono già convinto che la scelta giusta è Casellati perché conosco le cose che ci sono da fare”

“Il ministro della Giustizia sarà Nordio? No – ha oggi il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, lasciando il Senato -, lo incontro oggi ma c’è la ex presidente del Senato Elisabetta Casellati, su questo c’è accordo, assolutamente. Meloni ha suggerito, c’è Nordio che è bravissimo, magari ti convinci che è la scelta giusta, ma io sono già convinto che la scelta giusta è Casellati perché conosco le cose che ci sono da fare per la riforma della giustizia”.

Quello di Nordio è considerato uno dei nomi forti che la Meloni intende inserire nella sua squadra di Governo. Il nome dell’ex pm circola da giorni e non era mai stato messo in discussione.

