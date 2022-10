Berlusconi torna a parlare del suo legame con Putin

Silvio Berlusconi ritorna alla grande sulla scena politica con due interventi, ai gruppi di Forza Italia al Senato e alla Camera, che lasceranno sicuramente il segno nel dibattito di questi giorni. A Montecitorio, raccontano i presenti, secondo quanto riferisce l’Ansa, il Cavaliere ha rilanciato la candidatura di Elisabetta Casellati alla Giustizia, affermando di aver raggiunto un accordo con la Meloni, e ricordato i suoi rapporti con Vladimir Putin.

L’ex premier Silvio Berlusconi ha raccontato oggi di aver riallacciato i rapporti con il presidente russo Vladimir Putin

Berlusconi, proprio a proposito della sua decennale amicizia con lo Zar Putin, ha ammesso di aver avuto in regalo dal presidente russo diverse bottiglie di vodka per il suo compleanno. Frasi, racconta anche l’Ansa, che hanno fatto pensare al fatto che il leader azzurro potesse aver riallacciato i rapporti con il leader di Mosca. Ricostruzione poi smentita dall’entourage del Cav.

I più stretti collaboratori di Berlusconi negano recisamente l’interpretazione che accredita la “presunta ripresa” dei rapporti con Vladimir Putin spiegando che l’ex premier ha raccontato ai parlamentari una vecchia storia relativa ad un episodio risalente a molti anni fa. Al 2008, specifica Antonio Tajani.

Ma nel suo intervento al gruppo, Berlusconi avrebbe fatto anche alcune considerazioni sull’ipotesi dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato: una ipotesi che se si concretizzasse potrebbe significare “guerra mondiale”, avrebbe detto.

“I ministri russi – ha affermato il leader di FdI – hanno detto che siamo già in guerra con loro perché forniamo armi e finanziamenti all’Ucraina. Però sono molto, molto, molto preoccupato. Ho riallacciato un po’ i rapporti con il presidente Putin, un po’ tanto, nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato venti bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e una lettera altrettanto dolce. Sono stato dichiarato da lui il primo dei suoi cinque veri amici”.

Rampelli: “L’Italia è e resterà nel solco dell’Unione europea e dell’alleanza atlantica”

“È opportuno precisare che la posizione di Giorgia Meloni e del futuro governo sarà di solidarietà con il popolo ucraino aggredito da Putin” ha fatto sapere, rispondendo alle domande di Zapping, Fabio Rampelli di FdI commentando le parole di Berlusconi e i suoi rapporti con Putin.

“L’Italia – ha detto l’esponente di Fratelli d’Italia – è e resterà nel solco dell’Unione europea e dell’alleanza atlantica. Berlusconi, come tutti, ha avuto rapporti con Putin per provare ad avvicinarlo alle democrazie liberali. Ma quella fase storica è finita quando Putin ha deciso di invadere l’Ucraina con i carri armati. Ora il solco è incolmabile”.

La Russa: “Su Putin non c’è stata alcuna sbandata da parte di Berlusconi”

“A di là delle frasi in libertà dette ai suoi, non pubbliche, e mi vorrei interrogare su chi le fa uscire, alla fine sono convinto che non ci sa alcuna sbandata”, da parte di Berlusconi su Putin ha detto, invece, a Porta a Porta, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

