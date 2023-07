Bianca Berlinguer si è dimessa dalla Rai: un altro addio al servizio pubblico sovranista

Bianca Berlinguer ha annunciato di essersi dimessa da ogni incarico in Rai, nonché dalla conduzione del programma Cartabianca, in onda su Rai 3. In una lettera la storica giornalista Rai ha ringraziato l’azienda per i suoi 34 anni di lavoro nel servizio pubblico televisivo, “svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di direttrice che di conduttrice di programmi di approfondimento”.

Ora sono in corso le pratiche per la risoluzione del contratto. Anche la Rai ringrazia Berlinguer per il lavoro svolto e le rivolge gli “auguri per il proseguimento della sua attività professionale”. Attività che, secondo quanto emerso in questi giorni, dovrebbe proseguire sulle reti Mediaset.

Berlinguer pronta a passare a Mediaset

La giornalista, volto storico della Rai, avrebbe deciso di approdare a Mediaset. Secondo alcune indiscrezioni, a Bianca Berlinguer dovrebbe essere affidata la conduzione di un programma: si parla di Controcorrente, in onda il mercoledì sera. In tal caso prenderebbe il posto di Veronica Gentili. I palinsesti Mediaset dovrebbero essere presentati domani, 4 luglio. Berlinguer è solo l’ultima delle tante vittime del nuovo servizio pubblico targato Meloni e si accoda a nomi illustri come quelli di Fabio Fazio e Lucia Annunziata.

I palinsesti Rai e l’incognita Cartabianca

In mattinata l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, aveva spiegato che al momento la trasmissione Cartabianca “non è presente in palinsesto”. Questo proprio perché si attendeva una decisione da parte della conduttrice: “Rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi rappresenta una colonna della nostra azienda”.