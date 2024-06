Biden incontrerà Zelensky in Francia e al G7 in Italia

Volodymyr Zelensky e Joe Biden si incontreranno di nuovo al G7 in programma in Italia dal 13 al 15 giugno.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, incontrerà il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a margine delle commemorazioni dello sbarco in Normandia e poi al vertice del G7 in Italia, ha annunciato la Casa Bianca poco dopo la partenza del presidente americano per la Francia.

Oggi il primo incontro tra il presidente degli Stati Uniti e quello ucraino alla commemorazioni dello sbarco in Normandia

“Durante il suo viaggio in Normandia, avrà l’opportunità di discutere con il presidente Zelensky sullo stato delle cose in Ucraina e su come possiamo continuare ad approfondire il nostro sostegno all’Ucraina”, ha affermato un portavoce, Jake Sullivan a bordo dell’Air Force One. “Avrà anche l’opportunità, diversi giorni dopo, di rivedere il presidente Zelensky al G7 in Italia… Quindi, nel corso di poco più di una settimana, il presidente avrà due impegni sostanziali con il presidente Zelensky”, ha aggiunto Sullivan.

Nelle prossime settimane saranno annunciate l’invio di “capacità sostanziali” a Kiev

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Sullivan ha reso noto, inoltre, che ulteriori consegne di “capacità sostanziali” per l’Ucraina saranno annunciate nelle “prossime settimane”. “Penso che, nelle prossime settimane, potrete aspettarvi annunci di ulteriori consegne di notevoli capacità all’Ucraina”, ha detto Sullivan a bordo dell’Air Force One con cui il presidente Biden sta raggiungendo la Francia per partecipare alle celebrazioni per l’anniversario dello sbarco in Normandia.

Gli Usa non invieranno truppe, consiglieri e addestratori militari in Ucraina

Gli Stati Uniti, ha confermato Sullivan, non invieranno truppe, consiglieri e addestratori militari in Ucraina. “Come abbiamo detto più volte, non stiamo pianificando di inviare consiglieri militari o truppe statunitensi, addestratori per addestrare l’Ucraina, addestrare ucraini in Ucraina… Da parte nostra, non stiamo pianificando una missione di addestramento in Ucraina”, ha proseguito il portavoce della Casa Bianca.

Zelensky e Biden, dopo le celebrazioni de D-Day, prolungheranno la loro permanenza in Francia con due visite di stato: il presidente ucraino venerdì a Parigi vedrà il presidente Macron e parlerà davanti al parlamento francese. Alla visita di Biden a Parigi sarà dedicata la giornata di sabato. Zelensky e Biden hanno in programma un incontro a margine delle cerimonie, per capire “come gli Stati Uniti possono continuare ad approfondire il proprio sostegno”, ha fatto sapere la Casa Bianca. I due si incontreranno di nuovo al G7 in Italia, dal 13 al 15 giugno.