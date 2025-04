La guerra di Tonga

Non vedo l‘ora che finisca la guerra in Ucraina. È un inutile massacro e molte delle colpe sono di Zelensky e di Biden. Ma questo i giornali non ce lo dicono.

Katia Rondani

via email

Gentile lettrice, se dovessimo elencare le cose che i giornali non dicono o su cui mentono, non basterebbe l’elenco del telefono di Tokyo. Però un ripasso ogni tanto della stampa bugiarda e propagandista ci vuole. Eccolo: “A un mese dall’invasione appare evidente che Putin ha fallito” (M. Molinari, Repubblica, 27.3.22). “40 democrazie sono più ricche e più forti della Russia. Non c’è match, vinciamo noi” (Beppe Severgnini, La7, 1.5.22). “Le sanzioni sono un successo completo. Il massimo impatto sarà quest’estate” (Mario Draghi, 31.5.22). “I tank russi con i chip delle lavatrici. L’armata rossa di vergogna” (M. Stefanini, Libero, 14.05.22). “A Est i russi in fuga: ‘Non reggono all’inverno’” (Repubblica, 3.10.22). “La grande ritirata russa. Svolta nella guerra” (Repubblica, 10.11.22). “Il freddo non sta con Putin. I soldati russi non hanno i calzini e abbandonano il fronte” (Cecilia Sala, Il Foglio, 26.11.22). “Putin ha perso la guerra. Il bersaglio minimo del Donbass s’è mutato in una ritirata” (Goffredo Buccini, Corriere, 19.11.22). “Mosca a corto di munizioni. I soldati usano le pale come armi” (Open, 06.3.23). “Russia in trappola: può cadere prima del voto Usa” (Antonella Scott, Sole24Ore, 28.9.23). “Porteremo Putin alla resa” (Pina Picierno, del Pd, sul Riformista, 21.9.24). L’unica notizia vera è questa: “2024, l’Italia arretra di 5 posizioni nella libertà di stampa. Meglio di noi anche Fiji e Tonga”.

Inviate le vostre lettere a: La Notizia – 00195 Roma, via Costantino Morin 34 redazione@lanotiziagiornale.it