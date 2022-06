Biden invia nuove truppe in Europa. Difese antiaeree in Italia e Germania

Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti miglioreranno la loro posizione di difesa in Italia, Germania e Polonia.

“Gli Stati Uniti miglioreranno la loro posizione di difesa in Europa per rispondere alle sfide e a rafforzare la sicurezza collettiva”. È quanto ha annunciato il presidente Usa, Joe Biden, nel corso di un punto stampa al summit della Nato a Madrid, dove ha parlato anche dell’Italia.

Biden annuncia che gli Stati Uniti rafforzeranno le difese antiaeree di Italia e Germania

Biden ha annunciato anche “un aumento delle difese antiaeree in Italia e Germania”. “In Polonia – ha aggiunto il presidente Usa – stabiliremo un quartier generale permanente del corpo dell’esercito degli Stati Uniti”.

“Avremo una brigata a rotazione con 3 mila soldati e 3 mila dipendenti, un gruppo di combattimento in Romania, miglioreremo i nostri dispiegamenti a rotazione negli Stati baltici e invieremo altri due squadroni nel Regno Unito e maggiori capacita’ di difesa aerea in Germania e in Italia”, ha detto Biden.

“Oggi lanciamo un messaggio: la Nato è forte e unita”, ha detto Biden. Vladimir Putin voleva il “modello Finlandia” per l’Europa e invece ottiene il “modello Nato”, a proposito dell’ingresso di Finlandia e Svezia nell’Alleanza Atlantica.

“Sulla Finlandia e la Svezia – ha proseguito il presidente Joe Biden -, come ho già detto, Putin stava cercando la finlandizzazione dell’Europa e ha ottenuto la natoizzazione dell’Europa. Ed è esattamente ciò che non voleva, ma esattamente ciò che deve essere fatto per garantire la sicurezza dell’Europa”.