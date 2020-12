Biden si è vaccinato contro il Covid in diretta Tv insieme alla moglie Jill. Al presidente eletto degli Stati Uniti è stata somministrata la prima dose del vaccino Pfizer

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, si è sottoposto in diretta tv al vaccino contro il Covid-19. Con lui si è fatta vaccinare anche la moglie Jill. Al presidente è stata somministrata la prima dose del vaccino Pfizer/BioNTech. Biden è apparso rilassato e ha scambiato qualche parola con l’infermiera che gli ha praticato l’iniezione. “Proceda quando è pronta, io sono pronto” ha detto all’infermiera. “Questo è solo l’inizio per porre fine alla pandemia”, ha osservato Biden, chiedendo agli americani di continuare con le misure per contenere i contagi, come il distanziamento sociale o le mascherine. “Dobbiamo molto a queste persone. Gli scienziati e le persone che sono riuscite a raggiungere questo risultato, chi ha lavorato in prima linea” ha detto aggiungendo che “è semplicemente fantastico”.