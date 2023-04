Biden ufficializza la ricandidatura alle presidenziali del 2024

Joe Biden ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alla Presidenza degli Stati Uniti nel 2024. L’ufficialità è arrivata dal profilo Twitter dell’inquilino della Casa Bianca.

“Ogni generazione ha un momento in cui ha dovuto difendere la democrazia. Difendere le loro libertà fondamentali. Credo che questo sia nostro. Ecco perchè mi candido alla rielezione a Presidente degli Stati Uniti. Unisciti a noi. Finiamo il lavoro” scrive Biden.

Anche Kamala Harris ha annunciato la sua candidatura alla vice presidenza. “In quanto americani, noi crediamo nella libertà e crediamo che la nostra democrazia sarà forte quanto lo è la nostra volontà di lottare per essa. Ecco perché Joe Biden ed io ci candidiamo per la rielezione”, ha twittato Harris.

“Finiamo il lavoro (Let’s finish the job)”, si conclude con questa frase il video lungo tre minuti e in cui la voce narrante è quella dello stesso Biden e la parola chiave che emerge dal messaggio è “Libertà”. Mentre lo slogan, a chiusura delle immagini, lascia poco spazio a dubbi: “Let’s finish the job”, si legge, ovvero “finiamo il lavoro”.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023