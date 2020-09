Biogas, la Rgs si lascia alle spalle il Covid e assume. L’azienda specializzata nella manutenzione degli impianti di cogenerazione energetica cerca tecnici

Aiutare persone e famiglie a riprendere un’attività lavorativa dopo la crisi causata dalla Pandemia. È l’opportunità che RGS, azienda specializzata nell’assistenza tecnica su impianti di cogenerazione e biogas, ha deciso di offrire dopo l’acuirsi delle difficoltà nel mercato del lavoro dovute alla diffusione del Covid-19. Un forte segnale che va in controtendenza rispetto all’andamento del mercato del lavoro con le ultime rilevazioni dell’Istat che attestano un crollo del numero degli occupati di 841mila unità nel secondo trimestre dell’anno e un tasso di disoccupazione all’8,3%.

RGS ha così deciso di selezionare nuove figure da inserire in azienda in qualità di Tecnici Manutentori di impianti di cogenerazione da biogas. “Stiamo selezionando Tecnici Manutentori – spiega Remus Gaita, amministratore di RGS – per fare assistenza tecnica sugli impianti di biogas e cogenerazione. Si tratta di impianti molto complessi con un’elevata componente tecnologica, per cui le figure che cerchiamo devono avere esperienza e conoscenza almeno in uno di questi settori: meccanico, elettrotecnico, informatico, termoidraulico”. Oltre alle competenze tecniche nella manutenzione di impianti industriali, per Gaita i nuovi assunti “devono avere anche le competenze trasversali che devono essere in linea con i nostri valori aziendali: saper lavorare in squadra con un grande senso di appartenenza, essere responsabili e orientati al risultato in un’ottica di miglioramento continuo”.

Gli impianti biogas rappresentano delle vere e proprie centrali elettriche, che, attraverso il funzionamento di un motore endotermico, generano energia elettrica e termica. Ogni Impianto è diverso ed è composto da una serie di attrezzature e macchinari specifici che richiedono una manutenzione ordinaria e personalizzata al fine di prevenire guasti e fermi impianto.