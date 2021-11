Black Friday, la settimana degli sconti nel mirino degli hacker. L’allarme di Kaspersky: Attacchi in crescita del 208% rispetto ad un mese fa

Sono quasi 2 milioni i tentavi di truffa online che i ricercatori di Kaspersky hanno rilevato a livello globale nell’ultimo periodo, che precede l’arrivo del Black Friday. Una crescita del 208% rispetto ad un mese fa. Dal 27 ottobre al 19 novembre, nei giorni che anticipano la settimana degli sconti, la compagnia di sicurezza informatica ha registrato 221.745 email di spam contenenti le parole “Black Friday”.

Gli esperti hanno anche analizzato le più popolari piattaforme di shopping per identificare quali sono state utilizzate come esca per diffondere compagne di phishing. Quest’ultime, tentano di ingannare gli utenti spingendoli, via email, ad aprire un documento infetto o a cliccare su siti fraudolenti, dove inserire informazioni personali e dati finanziari delle carte, spesso riproducendo finte pagine di pagamento elettronico.

“Guardando al numero totale di tentativi di phishing che sfruttano i nomi dei negozi online è stato osservato che Amazon è l’esca più utilizzata. Per la maggior parte del 2021, il secondo più sfruttato è stato eBay, seguito da Alibaba e Mercado Libre” spiegano da Kaspersky.

Un’attività che si intensifica maggiormente a ridosso delle giornate dedicate alle offerte del Black Friday. Come sottolinea Tatyana Shcherbakova, security expert di Kespersky, durante la stagione degli sconti “assistiamo sempre ad un’intensificazione dell’attività dei criminali”.

“Ogni applicazione di pagamento è vista dai truffatori come una nuova opportunità per sfruttare gli utenti. Quindi, per proteggere i vostri dati e i vostri soldi, è importante che vi assicuriate sempre che la pagina sia sicura. Guardate ad esempio alla URL del sito, per capire se inizia con HTTPS, invece del solito HTTP, e se è presente l’icona di un lucchetto di fianco all’indirizzo”.