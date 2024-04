Blinken: “L’Ucraina diventerà membro della Nato”

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato oggi che l’Ucraina alla fine diventerà un membro della Nato, aggiungendo che il sostegno a Kiev è “solido come una roccia” tra gli stati membri. “L’Ucraina diventerà membro della Nato. Il nostro scopo al vertice è quello di contribuire a costruire un ponte verso tale adesione”, ha detto Blinken ai giornalisti a Bruxelles.

“Gli Stati Uniti non invieranno soldati in Ucraina” ha detto a Emmanuel Macron il segretario di stato americano Blinken, secondo quanto riportato il fondatore del Partito di Sinistra e attuale leader de La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon. “Blinken è arrivato per dire a Macron che non ci saranno forze armate americane in Ucraina”, ha scritto il politico sui social network senza fornire ulteriori dettagli, aggiungendo che Macron, con le sue azioni, ha messo la Francia in prima linea nella lotta contro la Russia, definendo “pericoloso” un comportamento del genere.

Melenchon a sua volta ha sollecitato Blinken a non inviare armi a Israele, per non diventare compartecipe del genocidio. In precedenza, il Dipartimento di Stato americano ha riferito che Blinken, durante la sua visita a Parigi, ha incontrato il presidente francese e che entrambe le parti hanno confermato il loro deciso sostegno all’Ucraina.

Macron ha annunciato lo scorso febbraio che l’Unione Europea ha accettato di creare una “nona coalizione di attacco profondo”, che includerebbe la fornitura all’Ucraina di missili a medio e lungo raggio. Ha inoltre affermato che la Francia farà tutto il possibile affinché la Russia “non vinca questa guerra”. Secondo il presidente francese, i leader dei Paesi occidentali hanno discusso della possibilità di inviare truppe in Ucraina, senza ancora raggiungere un consenso al riguardo. “Ma nulla può essere escluso”, ha detto.

Incontrando i leader dell’opposizione a inizio marzo, Macron ha nuovamente dichiarato che la Francia “non ha limiti o linee rosse sulla questione degli aiuti all’Ucraina”. Le parole del presidente sono state ampiamente criticate da diversi Paesi della Nato, tra cui la Germania, oltre che dai politici della stessa Francia, che hanno dichiarato che Macron vuole trascinare Parigi nel conflitto, rimproverandolo di avventatezza e di non essersi consultato su questo tema con il parlamento.

“Congratulazioni per l’anniversario della Nato. Ma oggi mi trovo qui sullo sfondo di attacchi continui in Ucraina da parte della Russia, senza precedenti, con droni e missili. Non voglio rovinare la festa per l’anniversario della Nato ma la vita degli ucraini dipende dai missili Patriot, gli alleati ne hanno molti e noi ne abbiamo bisogno, questo sarà il mio messaggio principale di oggi” ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba in apertura del Consiglio Nato-Ucraina. “Mi concentro sui Patriot perché sono gli unici in grado di intercettare i missili balistici russi”, ha precisato il ministro di Kiev.

