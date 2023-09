Le bollette della luce aumenteranno nel prossimo trimestre. Ad annunciarlo è il presidente di Arera, Stefano Besseghini, intervenendo all’Italian Energy Summit. “Sull’aggiornamento trimestrale dell’energia elettrica di domani un po’ di sussulto ci sarà”, afferma.

Non parliamo di aumenti come quelli dello scorso anno, ma “inevitabilmente le oscillazioni significative che vediamo sui mercati ribattono sul prossimo trimestre”. Nel prossimo aggiornamento trimestrale, quindi, si vedrà un aumento delle bollette elettriche in regime di maggior tutela.

Aumentano le bollette della luce

Besseghini, quindi, certifica quanto era atteso, ovvero un aumento delle bollette della luce. Bisognerà vedere cosa dicono i dati e a quanto corrisponderà questo incremento delle tariffe elettriche che partirà da ottobre.

Nel frattempo, sottolinea il presidente di Arera, “dobbiamo ancora avere un approccio cauto e attento riguardo la situazione del sistema energetico: stiamo vedendo un settore in evoluzione, che ha messo in campo iniziative di diversificazione, una flessibilità molto maggiore rispetto a prima”.

Non ci sono più i prezzi record di un anno fa, ma allo stesso tempo “nessuno si illude di avere i livelli del 2019”. Per quanto riguarda il gas, invece, Besseghini avverte: “Dobbiamo restare attenti”. Anche se la situazione è nettamente migliore rispetto a quella dello scorso anno.

Il nodo del mercato tutelato

In occasione dello stesso evento viene affrontato anche il tema del mercato tutelato. Il direttore di Enel per l’Italia, Nicola Lanzetta, sostiene che sia necessario “pensare a una proroga” per la fine del servizio della maggior tutela: “Penso sia più che giusto perché permetterà di avere un cliente più consapevole della scelta e soprattutto di evitare uno shock che, in un momento come questo, ci fa ritenere che oggi non sia il momento migliore”.

Per Lanzetta c’è un dato di fatto da considerare: “Il superamento della maggior tutela determinerà un cambiamento epocale. Mi chiedo se il consumatore sia in grado di capirlo o se invece servirebbe più tempo”.