Bollette del gas, arriva un’altra mazzata: aumenti da oltre 100 euro l’anno

Il dato certo ancora non c’è, ma l’aumento delle bollette del gas è praticamente sicuro. Questo pomeriggio sarà Arera a fornire la cifra dell’incremento per le tariffe del gas, ma intanto alcune stime sono già uscite nelle scorse ore e confermano la stangata sulle tariffe.

Per gli utenti che rientrano nel mercato tutelato, circa 10 milioni, l’aumento potrebbe essere tra l’8% e il 9%, secondo le diverse stime. Un aumento dei prezzi su cui incide l’arrivo del primo freddo con il conseguente aumento dei consumi, ma soprattutto le tensioni internazionali con il conflitto in Medio Oriente.

Aumentano le bollette del gas: di quanto

Secondo il presidente di Nomina Energia, Davide Tabarelli, l’aumento sarà dell’8% sulla tariffa del gas di ottobre rispetto al mese precedente. Vuol dire che il prezzo raggiungerebbe 1,02 euro al metro cubo: per una famiglia tipo vuol dire una maggiore spesa di 105 euro l’anno.

Tabarelli spiega che il prezzo è aumentato sul mercato italiano per i primi freddi e per il nervosismo a Gaza, oltre che per gli scioperi in Australia, per il sabotaggio del gasdotto in Finlandia e anche per “un po’ di speculazione”.

Secondo Mario Rasimelli, responsabile Utilities di Facile.it, l’aumento dovrebbe essere del 9%, pari a 120 euro di maggior spesa all’anno a famiglia. Tabarelli si attende però un calo delle tariffe a dicembre, grazie agli stoccaggi pieni, al clima mite rispetto alla stagione e anche perché la “guerra a Gaza non crea problemi alle forniture”.

Il nuovo aumento delle bollette che verrà comunicato ufficialmente da Arera oggi porta le associazioni dei consumatori a chiedere al governo di prorogare il regime del mercato tutelato. Ma per il momento il decreto Energia continua a slittare.