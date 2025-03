Bollette, l’ultima stangata è sull’acqua: la spesa sale a 500 euro a famiglia

Nuova stangata in arrivo per le bollette dell'acqua: la tariffa per una famiglia sale a 500 euro, con un aumento di quasi 20 euro in un anno.

Non bastavano gli aumenti sulle bollette di luce e gas, ora a crescere sono anche le tariffe per l’acqua. Il XX Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, diffuso in vista della Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo, annuncia una stangata in arrivo per le famiglie italiane.

Aumentano quindi le tariffe comunali dell’acqua, con qualche eccezione come quella di Milano, che nel 2024 è il capoluogo con il prezzo più basso. L’indagine prende come modello una famiglia composta da tre persone e con un consumo annuo di 182 metri cubi: nel 2024, per questo nucleo, la spesa è stata di 500 euro. Un aumento di quasi 20 euro rispetto ai 481 dell’anno precedente. Se il dato si confronta con quello del 2019, precedente alla crisi pandemica, l’aumento è addirittura del 23%.

Bollette, nuova stangata anche per l’acqua: le differenze territoriali

L’indagine valuta anche l’impatto del bonus sociale idrico, riservato a chi ha un Isee fino a 9.530 euro: in questo caso il risparmio annuo per una famiglia di tre persone è di 110 euro. Il rapporto valuta anche le differenze territoriali, sottolineando che la spesa media più bassa su base regionale si registra in Molise, con una media di 234 euro e un dato stabile nell’ultimo anno.

La spesa più alta si ha invece in Toscana, con ben 748 euro. Più del triplo. L’incremento più alto nell’ultimo anno si ha in Emilia-Romagna (+8,8%), seguita dall’Abruzzo (+8,5%). Passando poi al dato provinciale, la bolletta dell’acqua più cara si paga a Frosinone con una spesa media annuale di 917 euro. In coda Milano, con soli 185 euro. Gli aumenti più significativi a livello provinciale si segnalano a Salerno (+16,1%), Novara e Verbania (+12,9%).