Bollette, nuova mazzata su luce e gas: quanto pagheranno in più le famiglie nel 2025

Nuova mazzata in arrivo per le famiglie sulle bollette di luce e gas: ecco di quanto aumenteranno i prezzi nel 2025.

Nel 2025 torna a crescere il costo delle bollette. Una vera e propria stangata per le famiglie che peserà mediamente per 350 euro in un anno. A stimare cosa potrebbe succedere quest’anno sul fronte energetico è Facile.it, che ha effettuato una previsione sulla base dell’andamento del prezzo delle materie prime.

Stima che si traduce in una vera e propria mazzata per una famiglia tipo che ha un contratto a prezzo indicizzato nel mercato libero per il 2025. Tra gas ed energia elettrica, quindi, parliamo di 350 euro in più.

Complessivamente la bolletta nel 2025 supererà il costo di 2.930 euro, ovvero quasi il 14% in più (esattamente il 13,6%) rispetto al 2024, quando questa cifra era di poco superiore ai 2.500 euro. L’analisi si basa su una famiglia tipo con consumi da 2.700 kwh annui per l’energia elettrica e da 1.400 smc per il gas.

Quanto aumenteranno le bollette di luce e gas nel 2025

Sulla base delle stime di Facile.it, il rincaro maggiore si avrà per la bolletta del gas. Per una famiglia tipo la spesa annuale sale dai 1.793 euro dello scorso anno ai 2.044 previsti nel 2025. Un aumento a famiglia di 251 euro.

Per l’energia elettrica l’incremento sarà minore in termini assoluti, essendo pari a 99 euro. Ma va sottolineato che in questo caso la cifra di partenza è molto più bassa e in termini percentuali l’incremento è quasi lo stesso: si passerà infatti da 790 a 889 euro annui.