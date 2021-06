“Nelle bollette ci sarà un aggravio di +12% per l’energia elettrica e del +21% per il gas. Lo sa il governo cosa significa questo per le famiglie italiane, che già ad ottobre hanno avuto aumenti analoghi?”. È quanto afferma il responsabile nazionale economia di Sinistra Italiana, Giovanni Paglia. “E può fare finta di niente – prosegue l’esponente della segreteria nazionale di SI – quando a fare il cosiddetto mercato sono tutte aziende di Stato, che fanno utili miliardari? Possibile che per tutelare gli interessi di pochi azionisti privati – conclude Paglia – si debbano colpire tutti gli altri in mezzo ad una crisi pesantissima?”.