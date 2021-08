Il bollettino di oggi: 4.200 nuovi contagi e 22 vittime. In crescita i ricoveri. Il tasso di positività al 4,1%

Sono 4.200 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore (qui la mappa), contro i 5.735 di ieri, mille in più di lunedì scorso con 102.864 tamponi, oltre 100mila in meno rispetto a ieri, tanto che il tasso di positività dal 2,8% schizza al 4,1%.

I decessi sono 22 (ieri 11), per un totale di 128.242 vittime dall’inizio dell’epidemia. In netto aumento soprattutto i ricoveri, come spesso succede il lunedì per via delle poche dimissioni del weekend: le terapie intensive sono 24 in più (ieri +11), con 39 ingressi del giorno, e salgono a 323, mentre i ricoveri ordinari sono 155 in più (ieri +98), 2.786 in totale.

