Bonus 200 euro per le bollette: come funziona e a quanto può arrivare l’importo complessivo

Arriva, per tre mesi, il nuovo bonus bollette da 200 euro: chi lo riceverà e a quanto ammonterà la cifra per chi già oggi lo percepisce.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto per intervenire contro il caro bollette, allargando il bonus destinato alle famiglie per il pagamento delle tariffe di luce e gas. Il bonus bollette viene esteso alle famiglie con Isee al di sotto dei 25mila euro, ampliando così la platea ma solamente per tre mesi.

Il bonus sociale, già esistente, è lo sconto in bolletta previsto per i nuclei in condizioni di svantaggio economico e finora era destinato alle famiglie con Isee massimo di 9.530 euro (o di 20mila euro per nuclei con almeno quattro figli). Come ha spiegato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, viene di fatto istituito un bonus bollette da 200 euro.

Per ottenere questo bonus, ha sottolineato la premier, sarà necessario fare richiesta presentando l’Isee. E il contributo potrà salire fino a 500 euro, stando alle parole di Meloni, per chi ha già oggi i requisiti per accedere al bonus sociale. Ma come funzionerà? E a quanto ammonterà complessivamente l’importo per i nuclei che potranno aggiungere questo beneficio a quello già previsto finora?

Bonus sociale, a quanto ammonterà per chi già oggi lo percepisce

Partiamo dai nuclei con Isee al di sotto dei 9.530 euro, che già oggi ricevono il bonus sociale. Per loro il nuovo contributo si sommerà a quello già percepito, il cui importo dipende dal numero di componenti del nucleo. Per quanto riguarda il mercato elettrico, per esempio, l’importo attualmente è di 167,90 euro per le famiglie con 1-2 componenti, salendo a 219 euro per 3-4 componenti e a 240,90 per famiglie oltre i quattro componenti.

Per capire a quanto arriverà il nuovo bonus, previsto per tre mesi, bisogna quindi sommare queste cifre ai 200 euro promessi dal governo. Così si arriva a 367,90 euro per famiglie con 1-2 componenti, a 419 euro per 3-4 componenti e a 440,90 euro per nuclei con più di quattro componenti.

Il bonus da 200 euro per le bollette

Le cose cambiano per le famiglie al di sopra dei 9.530 euro di Isee. Per loro il bonus è una novità (anche se fino a fine 2023 lo percepivano i nuclei con Isee fino a 15mila euro, con l’incentivo poi cancellato proprio dal governo Meloni): questi nuclei percepiranno quindi un contributo straordinario da 200 euro per tre mesi.

Per accedere al bonus sociale le famiglie dovranno presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Secondo le stime del governo, il nuovo bonus – comprendendo tutti i beneficiari, vecchi e nuovi – dovrebbe raggiungere 8 milioni di famiglie.