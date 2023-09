Bonus benzina da 150 euro al posto del taglio delle accise: a chi spetta e requisiti Isee

Bonus benzina in arrivo: secondo le indiscrezioni di tratta di un contributo di una tantum ma non destinato a tutti.

Bonus benzina presto potrebbe essere annunciato dal governo ma sarebbe destinato solo ad alcune categorie in particolare che rispecchiano certi requisiti. La possibile manovra del governo ha come obiettivo di sostenere le spese delle famiglie in difficoltà.

Bonus benzina da 150 euro al posto del taglio delle accise

Il Governo va per la sua strada chiudendo definitivamente le porte al taglio delle accise sui prezzi del carburante ma introducendo eventualmente un bonus benzina. Il Fondo a sostegno di questa misura dovrebbe essere attorno ai 2 miliardi di euro. Si tratterebbe di una social card ricaricata una tantum come ha confermato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida in un’intervista al Sole 24 Ore: “Con il collega Giorgetti lavoreremo per confermare Dedicata a te in manovra. La carta potrà essere utilizzata anche per il bonus carburante a cui sta pensando il ministro Adolfo Urso, e qui suggerirei, come platea, una particolare attenzione a studenti e pendolari. La carta, che è una classica ricaricabile, si potrebbe poi implementare con altri benefici per favorire sport e cultura”.

A chi spetta e requisiti Isee

Il bonus dovrebbe essere discusso nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi come confermano anche alcune indiscrezioni. Sempre in base ad alcune notizie trapelato il bonus sarebbe destinato alle categorie di lavoratori e studenti, considerando sempre il limite dell’Isee. Il valore della card dovrebbe essere di 150 euro destinati a chi presente un reddito inferiore ai 25mila euro all’anno. Dunque, si tratta sempre di una manovra per aiutare a sostenere le spese delle famiglie dinanzi anche all’aumento dei prezzi del carburante.

Secondo la Staffetta Quotidiana che elabora i dati dell’Osservatorio Prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina self service è a 1,959 euro/litro, quello del diesel self service a 1,864 euro/litro. Per il servito la benzina è a 2,094 euro/litro, il diesel a 2,000 euro/litro, il Gpl a 0,703 euro/litro, il metano a 1,396 euro/kg, il Gnl a 1,250 euro/kg.