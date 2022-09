Bonus carburante per autotrasportatori: requisiti e come richiedere l’agevolazione

Bonus carburante per autotrasportatori: disponibile a partire da lunedì 12 settembre la possibilità di presentare la domanda per richiedere l’agevolazione, voluta dal Decreto Aiuti. Ecco i requisiti e cosa presentare con la domanda.

Bonus carburante per autotrasportatori: requisiti

Bonus carburante disponibile per gli autotrasportatori. L’agevolazione è prevista dal decreto Aiuti per rispondere all’aumento del prezzo del gas a causa della guerra in Ucraina. Il credito di imposta va a coprire il 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio, al netto dell’IVA.

Possono richiedere l’agevolazione le imprese che hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia e sono iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale per l’anno 2022 al momento della presentazione della domanda. Inoltre, sempre le imprese devono anche essere impegnate in attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi e utilizzare veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore.

Come richiedere l’agevolazione

Sarà possibile ricevere l’agevolazione accedendo alla piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, bisognerà usare le credenziali di identità digitale SPID, CIE o CNS. Nella registrazione della domanda dovranno essere allegate dei documenti all’istanza: un File fatture e un File targhe. Nel File fatture devono figurare: Identificativo SDI fattura; Tipo fattura (CARB/NO CARB); Importo fattura; Importo a rimborso (quota parte dell’importo utilizzato per i veicoli Euro V e VI o totale dell’importo fattura). Il File targhe deve contenere: Identificativo SDI fattura; Targa; Contratto di noleggio (SI/NO); Codice Paese automezzo.

