Sciopero aerei, 13 settembre 2022: la lista dei voli cancellati e tutti ritardi per un lunedì nero

Sciopero aerei in tutta la giornata di lunedì 13 settembre 2022: disagi in volo per tutta la giornata con diversi aerei cancellati oppure con ritardi. Le motivazioni riguardano il personale di bordo e le loro condizioni di lavoro.

Sciopero aerei, 13 settembre 2022: la lista dei voli cancellati

Si tratti di un lunedì, 13 settembre 2022, nero per chi aveva programmato di viaggiare con l’aereo. Lo sciopero è stato proclamato per l’intera giornata da Usb Lavoro Privato e riguarda tutto il personale dell’intero trasporto aereo e dell’indotto.

L’Enac, l’Ente Nazionale Aviazione Civile, ha segnalato sul proprio sito che i “voli da assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso sono tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00, tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero, alcuni voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale. Secondo Enac sono altresì assicurati “la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso, i voli intercontinentali: tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza”.

Ecco di seguito la lista dei voli cancellati nella giornata di lunedì 13 settembre:

AZ 1312 Bologna – Roma

AZ 1318 Bologna – Roma

AZ 1319 Roma – Bologna

AZ 1462 Venezia – Roma

AZ 1475 Roma – Venezia

AZ 1675 Roma – Firenze

AZ 1676 Firenze – Roma

AZ 1678 Firenze – Roma

Tutti ritardi per un lunedì nero

I motivi della protesta riguardano l’aumento del costo della vita e l’adeguamento dei salari, il lavoro precario, l’introduzione delle tre giornate non retribuite di lavoro in più all’anno (ore incrementali), la tutela della salute e sicurezza nelle operazioni aeroportuali.

In seguito allo sciopero, Ita Airways ha comunicato che potrebbero verificarsi alcune modifiche e ritardi dei voli. Quelli più attenzionati sono in partenza dagli aeroporti di Bologna, Roma, Firenze e Venezia. Mentre è stato comunicato che i disagi potrebbero riguardare anche gli orari di altri voli. Chi ha acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 12 settembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, può cambiare la prenotazione senza alcuna penale, oppure chiedere il rimborso del biglietto fino al 19 settembre 2022. Questo però è possibile solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore.

