Il prezzo del gas scivola a 191 euro

Il Governo lavora a una norma urgente per fornire gas a prezzo controllato alle aziende in difficoltà. L'Ue accelera sul price cap.

Continua il calo ddel prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf cedono il 7,3% a 191,9 euro. Intanto l’Europa, seppur divisa, continua a lavorare a un tetto al prezzo del gas e la Russia che, sul fronte militare, subisce la controffensiva Ucraina nell’Est del Paese.

La Borsa di Milano accelera, con il Ftse Mib che sale dell’1,98%, trainato dagli acquisti sul comparto bancario, che beneficerà del rialzo dei tassi da parte della Bce, mentre il rendimento del Btp torna sotto quota 4%, al 3,98%, con lo spread con il bund in calo a 229 punti.

Piazza Affari corre insieme alle altre Borse europee proprio grazie al prezzo del gas che scivola sotto quota 200 euro. Gli investitori guardano con speranza anche ai dati sull’inflazione americana, che giovedì potrebbe rallentare all’8%. Sul listino milanese vola Mps, con un rialzo teorico del 21%.

Cingolani: “Nell’arco di due settimane le prime indicazioni sul price cap”

L’Europa si muove velocemente per l’introduzione del price cap sul gas: “già ieri c’è stata la chiamata per un primo gruppo di esperti, tra cui un italiano”, ha detto a Radio24 il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. L’esponente dell’Esecutivo ha spiegato che è stato dato il mandato “per settembre” a studiare il price cap e che “nell’arco di due settimane” ci saranno le prime indicazioni.

“Per la decisione – ha spiegato Cingolani – non serve l’unanimità, si va a maggioranza qualificata”. Il Governo, ha annunciato lo stesso ministro per la transizione Ecologica, sta lavorando a un provvedimento per dare una certa quantità di gas a prezzo controllato alle aziende che stanno soffrendo.

“Gli operatori che mettono questo gas a disposizione – ha detto – non sono delle onlus, sono aziende quotate in Borsa, non gli si può chiedere di regalare allo Stato il gas da dare a prezzo scontato, ci sono degli investitori a cui devono spiegare l’operazione”.