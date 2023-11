Bonus colonnine domestiche 2023: come richiederlo e a chi spetta

Bonus colonnine domestiche 2023: dopo i fondi stanziati nel 2023 arrivano per quest’anno circa 40 milioni di euro a disposizione per coprire parte delle spese.

Bonus colonnine domestiche 2023: come richiederlo

Arriva il bonus delle colonnine domestiche: dal 9 novembre è possibile fare domanda e richiedere il contributo per l’acquisto e la relativa posa in opera delle strutture di ricarica elettrica sugli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2023 al 23 novembre 2023. Per avere il bonus sarà necessario fare domanda e presentarla a partire dalle ore 12.00 del 9 novembre 2023 e fino alle ore 12.00 del 23 novembre 2023 , utilizzando la piattaforma informatica disponibile online. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fa sapere che si tratta di un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).

A chi spetta

Il massimo che si può ricevere è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali. Possono fare richiesta sia le persone fisiche sia i condomini. Per richiedere informazioni si può contattare Invitalia, compilando il modulo online oppure telefonando al numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Leggi anche: Bonus gite scolastiche: come funziona e a chi spetta