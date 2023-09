Bonus gas 2023: quando arriva, cosa cambia in bolletta, requisiti e come richiederlo

Bonus gas 2023: in arrivo del Decreto bollette per sostenere sempre le famiglie più in difficoltà nelle spese quotidiane. Dovrebbe essere ufficializzato in Gazzetta Ufficiale la prossima settimana quando si avranno informazioni anche più dettagliate.

Bonus gas 2023: quando arriva e cosa cambia in bolletta

Tra i vari contributi previsti e pensati dal governo Meloni c’è quello del bonus gas. Il testo è stato introdotto dal Decreto bollette convertito in legge, di cui si attende l’attuazione da parte del Ministero dell’Ambiente, insieme al Ministero dell’Economia e della Finanza. Si tratta di un contributo una tantum che viene dato in base alle zone climatiche e ha come obiettivo di ridurre le spese legate al consumo di gas. Rientra nel cosiddetto bonus luce gas in bolletta. La nuova misura dovrebbe arrivare dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023.

I requisiti e come richiederlo

Non c’è bisogno di richiederlo perché viene riconosciuto in automatico in base ai guadagni. Da non confondersi con il bonus sociale che serve per sostenere sempre le spese di luce e gas e viene riconosciuto con Isee non superiore a 15 mila euro, 30 mila nel caso di famiglie numerose con almeno 4 figli a carico. Tra i requisiti del contributo del gas sia il luogo di residenza in base alle zone climatiche sia il superamento ella soglie limite della fascia di prezzo che arriva sulla bolletta. Il contributo dovrebbe scattare nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso dovesse superare la soglia di 45 euro/MWh. Per la completezza delle informazioni e il dettaglio della misura si dovrà attendere la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale all’inizio della prossima settimana.