Nuovi bonus per benzina e bollette: per chi e come funzioneranno

Il governo pensa ai bonus benzina e bollette per i redditi bassi: quali misure potrebbero essere introdotte, per chi e come funzioneranno.

Da una parte un bonus benzina per gli automobilisti, dall’altra il rinnovo dei bonus per le bollette. Il governo pensa a diverse misure per aiutare i redditi bassi, da mettere in campo contestualmente o prima della manovra.

Il discorso degli aiuti verrà affrontato complessivamente insieme alla legge di Bilancio, a partire dalla Nadef attesa entro il 27 settembre. E anche i bonus dovranno essere valutati insieme ad altri interventi.

Innanzitutto quello sul Superbonus, con il governo che concentra l’attenzione su una misura che contesta da tempo: l’idea è di farlo diventare accessibile solamente a chi non si può permettere i lavori, come sottolineato dal sottosegretario all’Economia Federico Freni. Si potrebbe quindi valutare un ritorno della cessione dei crediti solo per i redditi bassi, ma non è semplice.

Il bonus benzina: come potrebbe funzionare

Di fronte all’aumento dei prezzi della benzina, che ancora non si ferma, l’esecutivo sta pensando a un bonus carburante per i redditi bassi. Se n’è iniziato a parlare nell’ultimo Consiglio dei ministri, ipotizzando la nascita di una sorta di Social card anche per la benzina.

Il sistema deve ancora essere definito: si era parlato di un buono da 150 euro solamente al di sotto di alcune fasce di reddito. Deve ancora essere tutto definito, ma intanto un’accelerazione potrebbe arrivare nelle prossime riunioni a Palazzo Chigi.

I bonus bollette: cosa succede a ottobre

Entro fine mese il governo dovrà sciogliere il nodo relativo ai bonus bollette, che scadono proprio a settembre. Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, assicura che si sta valutando una conferma delle misure in vigore (Iva ridotta su gas e teleriscaldamento, azzeramento degli oneri di sistema e proroga del bonus sociale).

Nulla di certo al momento, considerando che per il governo oggi la questione non è prioritaria. A ottobre, inoltre, è atteso il nuovo bonus riscaldamento annunciato dal governo già a marzo: dovrebbe rivolgersi a tutte le famiglie, con regole diverse in base alla differenza fascia climatica. Ma sul suo destino, al momento, non ci sono ancora notizie.