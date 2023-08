Benzina, salgono ancora i prezzi: quanto è aumentato il costo di un pieno ad agosto

Non si fermano i rincari per il prezzo della benzina. Nella settimana dal 14 al 20 agosto il costo è aumentato a 1,946 euro al litro, con 7,1 millesimi in più rispetto alla settimana precedente. Sale anche il prezzo del diesel: aumento di 1,7 centesimi e costo a 1,845 euro al litro.

Per quanto riguarda il prezzo odierno in autostrada, la benzina si attesta mediamente a 2,018 euro al litro, stando ai dati forniti dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per il diesel, parliamo sempre di modalità self, il costo è di 1,932 euro. Il Gpl servito è a 0,843 euro. Il continuo rialzo dei prezzi ha portato a una stangata per gli automobilisti, quantificata dall’Unione nazionale consumatori, che evidenzia anche a quanto ammontano gli aumenti su un pieno di carburante.

Cresce il prezzo della benzina, quanto è aumentato il costo di un pieno

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori, parla di una nuova “stangata per il rientro dalle vacanze”. E confronta il prezzo di un pieno oggi rispetto alla scorsa settimana e all’inizio del mese.

Come sottolinea Dona, “in una sola settimana un pieno da 50 litri costa 36 cent in più per la benzina self e 88 cent per il gasolio”. Ma la vera differenza si registra in tutto il mese di agosto, quello in cui è entrato in vigore l’obbligo di esporre il cartello con il prezzo medio dei carburanti: “Nel mese di agosto un litro di benzina è rincarato di quasi 5 cent, con un rialzo del 2,5%, pari a 2 euro e 41 cent per un pieno, mentre il gasolio costa quasi 10 cent al litro in più, con un balzo del 5,7%, pari a 4 euro e 96 cent a rifornimento, pari su base annua a 119 euro per una famiglia che fa due pieni al mese”.