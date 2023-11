Bonus mamma 2024: requisiti, come funziona e a chi spetta

Bonus mamma 2024: mei prossimi mesi dovrebbe arrivare un nuovo contributo anche se non sarà direttamente erogato ma si tratta di una sorta di riconoscimento economico.

Bonus mamma 2024: come funziona

Un nuovo bonus questa volta indirizzato alle mamme lavoratrici che nel 2024 avranno diritto a un riconoscimento economico. Non sarà un contributo economico diretto che riceveranno le mamme ma l’esonero totale dal versamento di contributi sociali fino a un massimale di 3000 euro lordi. “Gli sgravi contributivi non si traducono interamente in un incremento del reddito disponibile. Il beneficio al netto delle imposte crescerà progressivamente fino ad attestarsi su circa 1.700 euro, raggiunti in prossimità della retribuzione lorda di 27.500 euro, valore che resta pressoché costante per le retribuzioni superiori”, fanno sapere gli esperti dell’Upb, l’Ufficio parlamentare di bilancio guidato dall’economista Lilia Cavallari.

A chi spetta

Il bonus spetta alle madri con due o più figli, di cui almeno uno di età inferiore a 10 anni. Lo sgravio è stabilito per il triennio 2024-2026 per le lavoratrici madri con tre o più figli, di cui uno almeno minorenne. Ma per il 2024 lo sconto vale anche per le mamme con due o più figli, di cui almeno uno di età inferiore a 10 anni.

