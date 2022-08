Bonus mille euro per i lavoratori fragili: requisiti e come fare richiesta all’Inps

Bonus mille euro per i lavoratori fragili: al via le domande che potranno essere presentate fino al 30 novembre 2022.

Sono partite le domande online sul sito dell’Inps per richiedere il bonus destinato ai lavoratori fragili. L’importo fissato corrisponde a 1.000 euro una tantum e può essere erogato una sola volta per ogni soggetto avente diritto. Il bonus ai lavoratori fragili è compatibile con altre indennità o prestazioni che vengono ricevute a titolo di disoccupazione o altro. Le richieste per beneficiare dell’iniziativa dovranno essere presentate in forma telematica entro il 30 novembre 2022.

L’Inps, intanto, ha spiegato che la misura è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia presso l’istituto. In questa categoria, sono inclusi operai dell’agricoltura, dello spettacolo e marittimi. Esclusi, invece, collaboratori familiari, dirigenti, quadri, impiegati dell’industria, lavoratori autonomi, portieri e i dipendenti iscritti alla gestione separata.

Requisiti e come fare richiesta all’Inps

Nello specifico, il bonus mille euro per i lavoratori fragili può essere richiesto dai cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:

essere stato lavoratore dipendente del settore privato avente diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS nel 2021;

aver presentato nel 2021 uno o più certificati di malattia in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;

aver superato nel 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa prevista per il lavoratore che presenta la domanda;

non aver reso nel 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.

La domanda deve essere presentata online sul sito dell’Inps accedendo con le proprie credenziali oppure tramite Contact Center integrato o enti di patronato.