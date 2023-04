Bonus revisione auto 2023: requisiti, come richiederlo, come funziona, a chi spetta e tempistiche

A partire dal 3 aprile 2023, è possibile fare richiesta del bonus revisione auto di importo pari a 9,95 euro. Tutte le informazioni sulla misura approvata dal Governo.

Bonus revisione auto 2023: come richiederlo e come funziona

A partire da lunedì 3 aprile 2023 e fino al 31 dicembre 2023, i cittadini italiani possono inviare richieste per ottenere un indennizzo sulle revisioni di auto e moto, secondo quanto previsto dal cosiddetto bonus veicoli sicuri, introdotto dal Governo Draghi e confermato dall’attuale Governo Meloni.

L’agevolazione è stata istituita per contrastare l’aumento dei costi per le revisioni obbligatorie dei veicoli a motoreprevisti dal Codice della Strada. Il bonus è rivolto a chiunque debba sottoporre la propria automobile, moto, minibus o minicar alla revisione e verrà erogato presentando domanda online.

Tramite la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accessibile al sito bonusveicolisicuri.it, è possibile inoltrare le domande relative all’anno in corso.

La procedura per richiedere il Bonus Revisione Auto si compone di cinque passaggi:

Accesso alla piattaforma dedicata bonusveicolisicuri.it, tramite autenticazione con SPID, CIE o CNS;

Inserimento dei dati del veicolo e dell’intestatario al PRA;

Inserimento del conto corrente su cui si vuole far accreditare il contributo;

Comunicazione delle proprie generalità e di un indirizzo mail per eventuali comunicazioni;

Non allegare alcuna ricevuta dell’avvenuta revisione in quanto il sistema verifica in modo automatico il superamento della stessa consultando i registri della motorizzazione.

Requisiti, a chi spetta e tempistiche

Il bonus revisione auto 2023 è stato introdotto per calmierare l’impennata dei costi delle revisioni sui veicoli come effetto di un emendamento incluso nella Legge di Bilancio 2021. Il bonus, pertanto, è entrato in vigore per la prima volta nel 2021 ed è rimasto attivo anche nel 2023. Dal 2024, il pagamento della revisione sarà a prezzo pieno.

Il valore del bonus è pari a 9,95 euro: l’importo del bonus è stato calcolato in proporzione all’entità dell’aumento della revisione dei veicoli il cui costo è passato da 66,88 euro a 78,75 euro. Un incremento, quindi, pari a circa 12 euro totali.

L’agevolazione può essere richiesta da tutti i proprietari di veicoli a motore che sottopongono il proprio mezzo a revisione obbligatoria tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 presso i centri e le officine autorizzate e rientrano nelle seguenti categorie:

Autoveicoli fino a 35 quintali;

Motoveicoli e ciclomotori;

Minibus fino a 15 posti;



Possono beneficiare del bonus anche i quadricicli ma i dati da inserire online variano a seconda della cilindrata:

se la cilindrata è minore di 50 cc è necessario inserire il CIC indicato sulla carta di circolazione e selezionare la categoria Ciclomotore;

se la cilindrata superiore, è necessario inserire la targa e selezionare la categoria Motoveicolo.

Il bonus può essere richiesto solo una volta e per un solo veicolo per l’intera durata dell’iniziativa.

LEGGI ANCHE: Taglio del cuneo fiscale 2023, ecco quanto vale in busta paga per i cittadini italiani