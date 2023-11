Bonus Trasporti il 1° dicembre: come funziona e come fare domanda

Bonus Trasporti arriva per il mese di dicembre con la possibilità per alcuni di usufruire del contributo da parte del Ministero.

Bonus Trasporti torna il 1° dicembre come ormai è consuetudine. Il dito più veloce avrà la fortuna di vedere ricevere un contributo da parte del Ministero.

Bonus Trasporti il 1° dicembre: come funziona

Con il primo giorno del mese di dicembre ritorna il bonus trasporti, messo a disposizione mensilmente dal governo. Per richiedere il contributo mensile si dovrà ricorrere dalle prime ore del mattino al cosiddetto click day.

In totale, dall’inizio della misura, sono stati distribuiti 2 milioni di bonus trasporti per un valore totale di 108 milioni di euro. Il ministero sottolinea che oltre la metà dei beneficiari è under 30, pari al 57,2% dei richiedenti. Sono stati emessi bonus per un totale di 1.116 aziende del trasporto pubblico: al primo posto troviamo Trenitalia con 417mila voucher.

Come fare domanda

Sul portale del ministero dei Trasporti si legge: “Gli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di ottobre 2023, saranno resi disponibili per nuove domande a partire dalle ore 8:00 del 1° dicembre 2023. La piattaforma resterà attiva fino all’esaurimento delle risorse”.

Il bonus verrà rilasciato ai soggetti con requisiti che per primi completeranno la domanda sulla piattaforma online. Per l’istanza sono necessari lo Spid o la Cie. Entro il 31 dicembre sarà possibile procedere all’acquisto dell’abbonamento pena il ritorno dei fondi nella piattaforma

Il ministero del Lavoro in una nota spiega che l’obiettivo “è far fronte alle esigenze emerse in corso d’anno e di ampliare il numero di coloro che, con un reddito 2022 non superiore a 20mila euro, possono accedere ai voucher, dal valore massimo di 60 euro, validi per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia”.