Bonus vacanze 2022: quando e come richiederlo. Quali sono le nuove misure previste dall’INPS e cosa cambia?

Bonus vacanze 2022: quali sono le novità dell’INPS

Anche nel 2022, è possibile richiedere dei bonus per le vacanze estive erogati dall’INPS. Le agevolazioni relative al bonus vacanze da 500 euro istituito nel 2020 dal Decreto Rilancio sono state revocate ma sono stati introdotti nuovi contributi per soggiorni studio e relax.

In particolare, sono stati attivati quattro bandi:

Estate INPSieme Senior 2022;

Estate INPSieme Italia 2022;

Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022;

Soggiorni Estivi 2022 presso le case del Maestro.

Quando e come richiederlo: tutti i dettagli

Estate INPSieme Senior 2022

Il bando Estate INPSieme Senior 2022 è scaduto alle ore 12:00 del 15 aprile 2022 e riguardava i pensionati e i loro coniugi e figli disabili, afferenti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Fondo Ipost o alla Gestione Dipendenti Pubblici.

A disposizione, erano stati messi 3.850 contributi totali o parziali per un soggiorno estivo di 8 o 15 giorni in località di mare, montagna, termali o culturali nel territorio italiano. Il soggiorno deve essere organizzato tra giugno e ottobre 2022con rientro fissato il 1° novembre 2022. I contributi erogati possono raggiugere i 1.400 euro per i soggiorni di 15 giorni e 14 notti e di 800 euro per quelli di 8 giorni e 7 notti. Per presentare domanda, era sufficiente presentare ISEE del nucleo familiare e proprio.

La graduatoria definitiva relativa al bando verrà pubblicata il 18 maggio.

Estate INPSieme Italia 2022 nel bonus vacanze 2022

Il bando Estate INPSieme Italia 2022 è scaduto alle ore 12:00 del 22 aprile 2022 e riguardava gli studenti e studentesse figli o organi di dipendenti e pensionati della PA. L’iniziativa era rivolta agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado se disabili o invalidi civili al 100%.

A disposizione, erano stati messi 12.020 contributi in località di mare, montagna, termali o culturali nel territorio italiano. Il soggiorno deve essere organizzato tra giugno, luglio e agosto 2022 con rientro fissato il 4 settembre 2022. I contributi erogati possono raggiugere i 1.000 euro per i soggiorni di 15 giorni e 14 notti e di 600 euro per quelli di 8 giorni e 7 notti.

La graduatoria definitiva relativa al bando verrà pubblicata il 20 maggio.

Estate INPSieme estero e vacante tematiche in Italia 2022

Il bando Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022 è scaduto alle ore 12:00 del 22 aprile 2022 e riguardava gli studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado.

A disposizione, erano stati messi 20.348 contributi in località di mare, montagna, termali o culturali nel territorio italiano. Il soggiorno deve essere organizzato tra giugno, luglio e agosto 2022 con rientro fissato il 4 settembre 2022. I contributi erogati possono raggiugere una cifra massima di 2.000 euro.

La graduatoria definitiva relativa al bando verrà pubblicata il 20 maggio.

Soggiorni Estivi 2022 presso le case del Maestro nel bonus vacanze 2022

Il bando Soggiorni Estivi 2022 presso le case del Maestro scade alle ore 12:00 del 2 maggio 2022 e riguarda insegnanti e dirigenti scolastici. Possono presentare domanda, infatti, tutti gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio o in pensione; i coniugi e familiari conviventi, gli orfani minorenni e i vedovi di un iscritto deceduto.

Il soggiorno deve essere organizzato tra il 25 giugno e il 17 settembre 2022 mentre la domanda può essere inoltrata tramite sito dell’INPS oppure contact center al 803 164 (gratuito da telefono fisso) o al 06 164 164 da cellulare; attraverso enti di patronato e intermediari dell’Istituto, presentando l’ISEE.