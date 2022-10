Boris Johnson rinuncia alla leadership Tory e a Downing Street. Strada spianata per Rishi Sunak: sarà il primo premier britannico indiano

L’ex primo ministro Boris Johnson ha deciso di rinunciare alla leadership Tory e di ritirarsi dalla corsa per Downing Street: in questo modo, ha lasciato campo libero al suo ex Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, pronta a diventare il primo premier britannico di colore.

BoJo rinuncia alla leadership Tory e a Downing Street

Era atterrato a Londra ieri Boris Johnson, determinato più che mai a riprendersi prima la leadership Tory e poi Downing Street. Sognava un ingresso trionfale e applausi scroscianti che avrebbero attestato le sue capacità di politico a fronte della caduta lampo della collega Liz Truss. La conservatrice, da considerare ormai come una pallida imitazione di Margaret Thatcher, non è riuscita a frenare una crisi economica che l’ha poi travolta, dopo aver fatto crollare la sterlina.

Così, il fallimento di Truss ha spinto il suo predecessore a farsi nuovamente avanti a pochi mesi dalle sue dimissioni e prepararsi a lottare contro il favorito Rishi Sunak. Il quadro, tuttavia, è rapidamente mutato dopo l’arrivo dell’ex premier a Londra, tanto da spingerlo a rinunciare a correre per la leadership Tory e, di conseguenza, anche per la nomina a prima ministro britannico.

Strada spianata per Rishi Sunak dopo il dietrofront di Boris Johnson

Nella giornata di domenica 23 ottobre, BoJo aveva dichiarato di essere riuscito a raccogliere più dei 100 endorsement di deputati necessari a correre e di essere pronto a sostituire la dimissionaria Truss.

A poche ore da suo arrivo a Londra, tuttavia, Johnson ha comunicato il ritiro dalla corsa per la successione come leader della maggioranza conservatrice e primo ministro del Regni Unito, escludendo un suo immediato ritorno a Downing Street ma preparandosi per le elezioni del 2024, e spianando la strada al suo ex Cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak.

Nonostante gli endorsemet assicurati, infatti, l’ex premier non è riuscito a convincere né Sunak né l’altra pretendente alla leadership conservatrice Penny Mordaunt a ricompattarsi al suo seguito pur ritenendo che questa strategia fosse la migliore per vincere le elezioni del 2024.

In un simile contesto, già nella giornata di lunedì 24 ottobre, Sunak potrebbe essere nominato leader dei Tory e primo ministro inglese, diventando non solo il primo premier del Regno Unito indiano ma anche il primo di colore.

Dopo Boris Johnsone Lizz Truss, Rishi Sunak sarà il primo premier britannico indiano

In materia di politica economica nazionale, Rishi Sunak ha le idee ben chiare. “Abbassare le tasse ora è un grave azzardo: gli interessi saliranno alle stelle e le famiglie ne pagheranno le conseguenze insieme a un’inflazione già alta”, aveva detto durante l’ultima campagna elettorale estiva delle primarie Tory organizzate dopo le dimissioni di BoJo che hanno portato alla catastrofica elezione di Liz Truss. Lo scenario si è poi avverato in tutta la sua drammaticità.

L’ex Cancelliere dello scacchiere, giovane uomo di origine indiana, è definito dai suoi avversari politici come “l’uomo di Davos” ma sembra essere ormai pronto a ricevere l’incarico di primo ministro britannico.

Per quanto riguarda le sue origini, i genitori di Sunak sono immigrati indiani del Punjab. La sua famiglia, inoltre, è reduce dalla diaspora nell’Africa Sudorientale del XIX secolo. Il futuro premier, invece, è nato a Southampton: suo padre è medico mentre sua madre è titolare di una farmacia.