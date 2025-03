Busta paga, aumenti oltre i 500 euro: ecco per chi salgono gli stipendi e quando

L'Aran ha stimato gli aumenti in busta paga per il periodo 2019-2027: stipendi mensili più alti di oltre 500 euro, ecco per chi.

Una busta paga più ricca di oltre 500 euro. Sono questi gli aumenti degli stipendi mensili previsti tra il 2019 e il 2027 per i dipendenti pubblici. A stimarlo è il Rapporto sulle retribuzioni degli statali redatto dall’Aran. In questo periodo di nove anni i salari sono quindi cresciuti di circa il 20%, in base ai diversi contratti.

Secondo il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, l’inflazione nel periodo 2016-2027 non intaccherà il potere d’acquisto. Gli aumenti, spiega, sono “più o meno in linea con l’inflazione” per questo periodo di tempo, che è stimata al 25,4%. Il costo dei rinnovi per il triennio 2025-2027, invece, è stimato in 10 miliardi, mentre saranno circa 11 miliardi per il triennio successivo.

Busta paga, a quanto ammontano gli aumenti mensili per ogni categoria

Il Rapporto prende in considerazione gli aumenti registrati e previsti per il periodo che va dal 2019 al 2027. Partiamo dalle funzioni centrali: in questo caso ci si attende una crescita pro-capite in busta paga del 20,43%, pari a ben 562 euro in più al mese per i lavoratori per tredici mensilità.

Per altri contratti le stime sono più complicate in quanto sono ancora in corso le trattative riguardanti il triennio 2022-2024. Per la sanità, le stime indicano un possibile aumento di 530 euro in questi nove anni presi in considerazione, con una crescita del 21,08%.

Per il comparto Scuola, istruzione e ricerca la stima è di un incremento del 16,57%, pari a 400 euro in più al mese. Infine, l’incremento minore in termini assoluti (ma con una crescita del 16,68%) è quello previsto per le funzioni locali, con 395 euro in più nell’intero periodo.

Gli stipendi nel 2024 tra pubblico e privato

Per quanto riguarda il 2024, il settore privato mostra gli incrementi maggiori: +4%. Si passa dal 4,6% dell’industria al 3,4% dei servizi privati. Per la pubblica amministrazione, invece, la crescita è limitata allo 0,7%, con un +0,1% per il personale non dirigente e un +3,7% per i dirigenti. A fronte di un’inflazione annua dell’1%.