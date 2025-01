Busta paga, la beffa di inizio anno: stipendi più bassi con il nuovo cuneo fiscale, ecco di quanto e per chi

Il 2025 inizia con una beffa in busta paga: stipendi più bassi per tantissimi lavoratori dipendenti. Ecco a quanto ammonta il taglio.

L’arrivo della prima busta paga dell’anno riserverà brutte sorprese per molti lavoratori italiani. Il nuovo meccanismo del taglio del cuneo fiscale penalizzerà infatti tantissimi dipendenti, praticamente tutti quelli che guadagnano tra i 10mila e i 35mila euro.

La busta paga sarà più leggera per chi usufruisce del taglio del cuneo fiscale, con l’eccezione di chi guadagna meno di 8.500 euro o tra i 35mila e i 50mila euro. Per gli altri già da gennaio lo stipendio netto sarà più basso rispetto al 2024.

A dimostrarlo sono le simulazioni effettuate da Italia Oggi, che evidenziano tagli tra i 5 e i 96 euro. Un calo in busta paga che dipende dai nuovi sistemi di calcolo: fino a 20mila euro si applicano tre diverse aliquote, mentre tra 20mila e 40mila euro si applica una detrazione d’imposta dell’Irpef con un importo fisso di mille euro che viene però riproporzionato al di sopra dei 32mila euro. Ma chi ci rimette di più in busta paga? Vediamo cosa dicono i calcoli.

Busta paga più leggera nel 2025: chi viene penalizzato e di quanto, le simulazioni

Il taglio maggiore lo subisce chi guadagna 25mila euro: in questo caso parliamo di una penalizzazione di 96 euro totali, pari a 7 euro al mese per 13 mensilità. Per chi invece guadagna 10mila euro, il taglio è di 16 euro complessivi. A quota 15mila, la perdita è di 24 euro. Si perde meno a 23mila euro di reddito, ovvero solo 5 euro.

Ricordiamo che da quest’anno per calcolare il reddito bisogna considerare non solo il reddito da lavoro dipendente, ma anche tutti quelli complessivi. Così, andando avanti, a quota 27mila si perdono 15 euro totali. A 30mila euro, invece, si arriva a una penalizzazione di 42 euro. Salendo poi a quota 35mila, il taglio è di 27 euro.

Chi guadagna con il nuovo taglio del cuneo fiscale

C’è, però, anche chi trarrà qualche vantaggio dal nuovo taglio del cuneo fiscale. Parliamo dei lavoratori dipendenti con un reddito complessivo intorno ai 40mila euro. In particolare, secondo i calcoli di Italia Oggi, chi percepisce 45mila euro lordi avrà un beneficio di 460 euro.