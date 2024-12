Busta paga più alta con la tredicesima: quando arriva lo stipendio aggiuntivo per lavoratori e pensionati

Busta paga più pesante, a dicembre, per milioni di lavoratori dipendenti e pensionati. Gli aumenti rispetto ai consueti stipendi dipendono dalla cosiddetta gratifica natalizia, la tredicesima, ovvero l’aggiunta in busta paga di una mensilità che viene pagata solitamente entro le festività.

Ma quando viene effettivamente pagata la tredicesima? Quando i lavoratori e i pensionati dovranno ricevere lo stipendio aggiuntivo che spesso è fondamentale per spingere i consumi natalizi? Vediamolo attraverso il calendario con le date riguardanti il pagamento della tredicesima.

Busta paga più alta, ma non per tutti: a chi spetta la gratifica natalizia e a quanto ammonta

La tredicesima viene riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, inclusi anche quelli part-time. La gratifica natalizia viene riconosciuta anche a lavoratori domestici, colf, badanti e baby sitter. E, in molti casi, anche ai pensionati.

La tredicesima ammonta a una cifra pari a quella dello stipendio mensile dal punto di vista lordo, ma il suo importo è commisurato al numero di mesi effettivamente lavorati durante l’anno: se per esempio si è dipendenti di un’azienda da sei mesi, l’importo sarà dimezzato rispetto a uno stipendio integrale. L’importo netto è comunque più basso in quanto non sono previste le detrazioni d’imposta da lavoro dipendente o per i familiari a carico.

Quando viene pagata la tredicesima: il calendario

Partiamo dai pensionati: la data di accredito è quella del primo giorno bancabile del mese. Chi la riceve su conto corrente bancario o postale ha ricevuto quindi la tredicesima lunedì 2 dicembre, insieme all’assegno mensile ordinario. Per chi invece ritira l’importo agli uffici postali era previsto il consueto calendario, a partire sempre dal 2 dicembre e fino al 5 dicembre, in base al proprio cognome.

Per i lavoratori del settore privato, l’erogazione della tredicesima è legata al contratto nazionale di settore vigente. Per esempio per il commercio il pagamento è previsto entro il 24 dicembre, così come per i lavoratori del settore metalmeccanico. Solitamente il pagamento avviene intorno al 15 o al massimo il 20 del mese, anche se le date sono variabili in base agli accordi sindacali. Solitamente per tutte le aziende private l’erogazione della gratifica natalizia è prevista prima delle festività.

Passando ai dipendenti pubblici, per il settore della scuola si hanno diverse date: gli insegnanti delle scuole materne ed elementari ricevono la tredicesima il 14esimo giorno del mese, ma quest’anno – essendo sabato – il termine slitta a lunedì 16. Stessa data, quest’anno, per il personale insegnante supplente.

Per il personale statale l’erogazione della tredicesima nel 2024 è prevista o il 13 dicembre o il 16 dicembre, considerando che il 15 cade di domenica.