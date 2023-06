Cadavere di una diciassettenne trovato accanto a un cassonetto a Roma

Un giovane di 17 anni, nato a Roma e originario dello Sri Lanka, è stato fermato con l’accusa di avere ucciso una coetanea, il cui corpo è stato trovato ieri in un carrello della spesa nei pressi di un cassonetto nel quartiere di Primavalle, nella Capitale. Il fermo dovrà essere convalidato.

Ragazza uccisa a Roma, fermato un 17enne. L’ha accoltellata. Il corpo trovato dentro un carrello vicino a un cassonetto a Primavalle

La ragazzina, secondo quanto è stato ricostruito dalla Polizia, che ora indaga sull’omicidio, è stata uccisa a coltellate da un suo coetaneo, che poi ha trasportato il cadavere per un centinaio di metri in strada nascondendolo all’interno di un sacco della spazzatura a sua volta messo in un carrello della spesa. La 17enne si chiamava Maria Michelle Causo.

Un testimone ha visto il giovane uscire dal palazzo di via Stefano Borgia, in cui abita, con il corpo della ragazzino chiuso in un sacco nero e ha avvertito la Polizia.