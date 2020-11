Calabria, a Strada non piace il tandem con Gaudio. Ma il fondatore di Emergency è ancora disposto a collaborare con il Governo

“Apprendo dai media che ci sarebbe un tandem Gaudio-Strada a guidare la sanità in Calabria. Questo tandem semplicemente non esiste. Ribadisco di aver dato al Presidente del Consiglio la mia disponibilità a dare una mano in Calabria, ma dobbiamo ancora definire per che cosa e in quali termini”. E’ quanto scrive su Facebook il fondatore di Emergency, Gino Strada, a proposito della nomina a nuovo Commissario per la Sanità in Calabria di Eugenio Gaudio (leggi l’articolo). “Sono abituato a comunicare quando faccio le cose – a volte anche dopo averle fatte – quindi mi trovo a disagio in una situazione in cui si parla di qualcosa ancora da definire. Ringrazio il Governo per la fiducia – aggiunge Strada – e rinnovo la disponibilità a discutere di un possibile coinvolgimento mio e di Emergency su progetti concreti per l’emergenza sanitaria che siano di aiuto ai cittadini calabresi”.