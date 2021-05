La fake news della calamita che si attacca al braccio sul punto dell’iniezione del vaccino contro il coronavirus

La calamita che si attacca al braccio sul punto dell’iniezione del vaccino contro il coronavirus è la nuova fake news dei complottisti no-vax. Tutto parte da un video pubblicato nelle scorse settimane negli Stati Uniti. Sulla storia è nata una sfida chiamata “Vaccine Magnet Challenge”. Ed è arrivato piano piano anche in Italia.

Dove ne gira una anche una versione nostrana: “Le persone vaccinate, nei primi giorni diventano vere e proprie calamite. Se prendete una piccola calamita e la poggiate nel punto dove è stata fatta l’iniezione, resta attaccata. Se la mettete in qualsiasi altra parte del braccio, cade. E secondo voi cosa attira una calamita? Sicuramente un metallo!”.

Si tratta ovviamente di una bufala. Come spiega Newsweek, Edward Hutchinson, professore del Center for Virus Research dell’Università di Glasgow, ha detto che i vaccini non contengono materiali magnetici nei loro ingredienti. Ha continuato dicendo che se si dovesse credere al video, una parte della sostanza dovrebbe essere visibile ad occhio nudo. Nel suo tentativo di aderire al magnete, la sostanza può produrre un notevole rigonfiamento.

Hutchinson ha anche suggerito di utilizzare un magnete da frigo per raccogliere il metallo tra l’indice e il pollice per aiutare a immaginare il processo. Al Edwards, professore associato di scienze biomediche presso l’Università di Reading, ha anche detto a Newsweek nello stesso artiocolo che l’iniezione di un agente magnetico nelle braccia delle persone è fonte di dolore e dovrebbe quindi essere percepito mentre accade. Gli elementi vaccinali, secondo il professore, sono identici alle molecole alimentari. Ha continuato dicendo che il cibo non fa legare i magneti agli esseri umani.

Edwards ha continuato dicendo che anche se gli aghi utilizzati per la vaccinazione sono metallici, non possono rimanere nel corpo. Ha anche detto che l’iniezione è spesso realizzata con aghi in acciaio inossidabile, che non è magnetico.