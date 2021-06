E’ morta Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante ricoverata domenica all’ospedale San Martino di Genova dopo una trombosi al seno cavernoso e operata per la rimozione del trombo e ridurre la pressione intracranica. Era stata vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio nell’open day per gli over 18.

“Purtroppo, poche ore fa, – ha detto la sindaca di Sestri Valentina Ghio– Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere. L’amministrazione comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla”.

I medici avevano sottoposto la ragazza a un intervento di neuroradiologia per rimuovere meccanicamente il trombo. Successivamente era intervenuta l’equipe neurochirurgica per un intervento volto a allentare la pressione intracranica derivante dall’emorragia. Il 3 giugno Camilla Canepa si era recata al pronto soccorso accusando una forte cefalea e fotofobia. Era stata sottoposta ad esami, quali tac cerebrale ed esame neurologico, entrambi negativi.

Dimessa con raccomandazione di ripetere gli esami ematici dopo 15 giorni, il 5 giugno Camilla è tornata di nuovo al pronto soccorso con deficit motori ad un emilato. Sottoposta a Tac cerebrale con esito emorragico, è stata immediatamente trasferita alla neurochirurgia del San Martino.