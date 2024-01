Canone Rai 2024, l’importo scende a 70 euro: come pagare e come cambiano le rate

Cambia, nel 2024, il canone Rai. L’importo passa con il nuovo anno da 90 a 70 euro, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate. Gli importi del canone per il 2024, nelle varie casistiche, vengono riportati nella risoluzione n.1/E, specificando tutte le novità introdotte dall’ultima legge di Bilancio.

Come si pagherà il canone Rai nel 2024? Quali sono le novità riguardanti l’importo e le rate da versare? Vediamo cosa cambia con il nuovo anno e cosa bisogna sapere.

Canone Rai, scende l’importo a 70 euro: come si paga

Il pagamento non cambia nel nuovo anno. I nuovi importi verranno addebitati direttamente dalle imprese elettriche e dagli enti previdenziali per i cittadini che ricevono l’addebito in bolletta o per i pensionati che hanno scelto le trattenute di pagamento dall’importo mensile della pensione. Questo vuol dire che normalmente i cittadini privati non dovranno far nulla, ma riceveranno il pagamento in automatico, così come avveniva anche lo scorso anno.

Ci sono poi altri contribuenti, titolari di abbonamento tv, per i quali non è possibile l’inserimento nella bolletta elettrica: in questi casi devono effettuare entro il 31 gennaio 2024 il versamento del canone attraverso il modello F24. Si paga tutta l’annualità – cioè 70 euro – in una volta. Tra di loro ci sono i nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di un contratto di fornitura elettrica e per questo non può ricevere l’addebito in bolletta.

Come cambiano le rate: quanto si paga al mese

Per quanto riguarda la rata da versare, essendo ridotto l’importo totale, diminuisce anche quello della singola rata. Le rate si pagano da gennaio a ottobre: fino allo scorso anno ogni rata era di 9 euro al mese, quindi quest’anno (con la diminuzione dell’importo totale), le singole rate dovrebbero scendere a 7 euro al mese fino a ottobre.