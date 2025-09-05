Prosegue la corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti in Italia. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due centesimi quelli del gasolio.

Benzina e diesel, i nuovi prezzi medi

Sulla base dei dati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, e rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, ecco le nuove medie nazionali elaborate da Staffetta Quotidiana:

Benzina self service: 1,709 euro/litro (+0,004) compagnie: 1,714 euro/litro pompe bianche: 1,697 euro/litro

Diesel self service: 1,636 euro/litro (+0,003) compagnie: 1,642 euro/litro pompe bianche: 1,625 euro/litro

Benzina servito: 1,850 euro/litro (+0,004) compagnie: 1,892 euro/litro pompe bianche: 1,768 euro/litro

Diesel servito: 1,777 euro/litro (+0,003) compagnie: 1,820 euro/litro pompe bianche: 1,695 euro/litro



Gpl e metano

Segnali contrastanti per i carburanti alternativi:

Gpl servito: 0,694 euro/litro (-0,001)

Metano servito: 1,425 euro/kg (invariato)

Gnl: 1,244 euro/kg (-0,006)

I prezzi in autostrada

Sulle tratte autostradali, dove i listini sono storicamente più alti, i prezzi registrati sono i seguenti:

Benzina self service: 1,806 euro/litro (servito 2,070)

Gasolio self service: 1,747 euro/litro (servito 2,015)

Gpl: 0,832 euro/litro

Metano: 1,513 euro/kg

Gnl: 1,307 euro/kg

Un trend che pesa su famiglie e imprese

L’ennesimo aumento dei prezzi dei carburanti rischia di incidere ulteriormente sul bilancio delle famiglie e sui costi di trasporto delle imprese. Nonostante le oscillazioni di Gpl e Gnl, benzina e gasolio restano in crescita costante, confermando una tendenza che nelle ultime settimane ha già messo in difficoltà automobilisti e autotrasportatori.