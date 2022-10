Caro bollette, aumenti importanti nel mese di ottobre: il prezzo del gas arriverà al +74%

Caro bollette: nonostante i politici promettano interventi per risolvere il problema, sono in arrivo ancora aumenti.

Caro bollette: il problema rimane, così come la preoccupazione degli esperti. Mentre i politici, in giro per il mondo, promettono offensive e manovre per risolvere il problema, i rincari sono dietro l’angolo.

Caro bollette, aumenti importanti nel mese di ottobre

“Dobbiamo lavorare insieme per affrontare la crisi energetica. Possiamo anche farlo in ordine sparso, ma perderemmo l’unità europea”, queste sono state le ultime parole di Mario Draghi sul caro bollette. “Di fronte a chi fa dell’energia uno strumento di pressione internazionale e di speculazione l’Unione europea è chiamata a reagire con senso di comunità e solidarietà“, ha poi detto sul tema anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al vertice Arrajolos di Malta. Tutti sono d’accordo che è necessario intervenire ma intanto sono previsti importanti aumenti per il mese di ottobre.

Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha pubblicato un primo aggiornamento provvisorio che mostra quanto costerà il gas per chi, a ottobre, dovrà pagare in acconto i propri consumi.

Il prezzo del gas arriverà al +74%

Arera fa sapere che il prezzo del gas per ottobre sarà di 183,41 euro al megawattora, con un aumento del 74% rispetto alle ultime bollette. La stessa autorità spiega che si tratta però di “un’indicazione”, rivolta agli operatori, per quantificare “la stima da applicare ai consumi del mese”. Tuttavia, Arera ha anche annunciato che il rincaro sull’elettricità sulla luce per il mese di ottobre sarà del 59%.

Il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, riferisce tutta la sua preoccupazione. Se le previsioni degli analisti e le stime di Arera confermassero i rincari intorno al 70%, in concreto gli italiani andrebbero incontro a una “maxi-stangata da 2.942 euro su base annua, solo per la spesa legata alle forniture di gas”, spiega Truzzi. “Questo perché – continua il presidente di Assoutenti – un rincaro così pesante porterebbe le tariffe a salire nell’ultimo trimestre del 2022 del +117% rispetto allo stesso trimestre del 2021, quando cioè è iniziata la serie ininterrotta di aumenti dell’energia”.

