Un centesimo oggi, un altro domani, e il caro carburanti diventa una sfida sempre più grande per il portafoglio degli automobilisti italiani. I prezzi dei carburanti in Italia tornano a muoversi verso l’alto, con rincari leggeri ma costanti che, goccia dopo goccia, preoccupano chi non può fare a meno di utilizzare l’automobile.

Aumenti al prezzo di benzina e diesel che, per l’ormai noto paradosso, avvengono anche davanti alle quotazioni internazionali dei raffinati che restano stabili.

Nuovi rincari per benzina e diesel

Secondo i dati elaborati da Quotidiano Energia su base Osservaprezzi del Mimit, aggiornati al 15 febbraio, la benzina in modalità self service viaggia su una media nazionale di 1,656 euro al litro. Era 1,654 pochi giorni fa. Può sembrare poco ma l’aumento va inquadrato in una tendenza rialzista che prosegue da settimane.

Non fa eccezione il diesel self service che segue la stessa traiettoria. A momento il gasolio ha raggiunto il prezzo medio di 1,703 euro al litro, in lieve aumento rispetto a 1,701 di ieri. Le differenze tra marchi restano marcate, con le pompe senza logo che continuano a essere l’unico rifugio per chi cerca di risparmiare qualcosa.

Il caro carburanti torna a ruggire

Ma è sul servito che gli aumenti si fanno sentire con maggiore forza. In questa modalità la benzina arriva a una media di 1,797 euro al litro, con punte che sfiorano 1,87. Il diesel non è da meno con 1,843 euro al litro, e con alcuni impianti che sono già ben oltre l’1,90 euro al litro.

Gpl e metano restano alternative valide ma anche qui il prezzo inizia a preoccupare

E non è tutto. Il Gpl oscilla tra 0,696 e 0,725 euro al litro. Il metano auto si muove tra 1,403 e 1,487 euro al chilo. Prezzi ancora più bassi rispetto ai carburanti tradizionali, ma lontani dalle certezze di un tempo.