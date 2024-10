Otto arresti per “associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di ‘Torre Angela’” a Roma. È il bilancio del blitz condotto dalla Squadra Mobile di Roma ed dagli agenti Casilino al termine di complessa attività indagine svolta tra il 2019 ed il 2020 sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma: in manette sono finiti 6 affiliati al clan Casamonica e al clan Spada, mentre sono scattati gli arresti domiciliari per altri due pusher.

Dalle attività tecniche, riferisce la polizia, è emerso l’esistenza di traffico e spaccio di droga “anche in costanza delle misure emergenziali disposte per la pandemia, sia nei pressi di un bar della borgata sia all’interno di un’abitazione appartenenti ai clan Spada e Casamonica, utilizzata come base operativa per lo stoccaggio ed il confezionamento dello stupefacente, siti tutti nel rione di Torre Angela”. Nel corso delle investigazioni “sono state comminate numerose sanzioni amministrative, effettuati cinque arresti in flagranza per spaccio, nonché sequestri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana”.

Il blitz, scattato la notte scorsa, ha anche portato a una perquisizione “nell’abitazione di una delle donne destinatarie della misura” dove “sono state trovate circa 40 dosi di sostanza stupefacente tra hashish, marijuana, cocaina ed il materiale per il confezionamento della droga; al termine degli accertamenti la donna è stata quindi anche arrestata perché gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.