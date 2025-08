Caso Almasri, chiesta l’archiviazione per Meloni ma non per Piantedosi, Nordio e Mantovano

Posizione archiviata per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ma sul caso Almasri è invece probabile che venga chiesta l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Ad annunciarlo è stata la stessa presidente del Consiglio con un post sui social.

“Oggi – scrive Meloni su Facebook – mi è stato notificato il provvedimento dal Tribunale dei ministri per il caso Almasri: dopo oltre sei mesi dal suo avvio, rispetto ai tre mesi previsti dalla legge, e dopo ingiustificabili fughe di notizie. I giudici hanno archiviato la mia sola posizione, mentre dal decreto desumo che verrà chiesta l’autorizzazione a procedere nei confronti dei Ministri Piantedosi e Nordio e del Sottosegretario Mantovano”.

Caso Almasri, l’annuncio di Meloni sui social

Nel decreto, spiega Meloni, si sostiene che lei non sia stata “preventivamente informata e (non) abbia condiviso la decisione assunta”. Per questo non avrebbe “rafforzato il programma criminoso”. La presidente del Consiglio aggiunge: “Si sostiene pertanto che due autorevoli Ministri e il sottosegretario da me delegato all’intelligence abbiano agito su una vicenda così seria senza aver condiviso con me le decisioni assunte. È una tesi palesemente assurda. A differenza di qualche mio predecessore, che ha preso le distanze da un suo ministro in situazioni similari, rivendico che questo Governo agisce in modo coeso sotto la mia guida: ogni scelta, soprattutto così importante, è concordata. È quindi assurdo chiedere che vadano a giudizio Piantedosi, Nordio e Mantovano, e non anche io, prima di loro”.