Le nuove mail di Epstein mettono nei guai Trump: il presidente Usa "sapeva" delle ragazze e ha "trascorso ore" con una di loro.-

Donald Trump sapeva. Questa sembra essere la sintesi di quanto emerso dalle mail di Jeffrey Epstein, pubblicate dai Democratici della commissione di Vigilanza della Camera e rivelata da New York Times e Cnn. Secondo quanto emerge, Trump trascorse delle “ore” a casa di Epstein con una donna ritenuta una vittima del traffico sessuale organizzato dal finanziere. Il presidente Usa, quindi, “sapeva delle ragazze” dell’imprenditore pedofilo.

Epstein scrive che Trump aveva “trascorso ore a casa mia” con una delle vittime, mentre altri messaggi lasciano intendere che il presidente Usa sappia più di quanto non abbia mai ammesso finora in merito agli abusi dell’imprenditore, ormai defunto.

Caso Epstein, le nuove mail che inguaiano Trump

Il presidente degli Stati Uniti ha sempre negato ogni coinvolgimento, sostenendo inoltre di non sapere nulla sul traffico sessuale di Epstein. Trump ha sempre detto che i due erano amici ma che poi hanno litigato. Invece ora in uno dei messaggi emerge che Trump “sapeva delle ragazze”, di cui alcune erano minorenni, come scoperto dagli investigatori.

C’è un altro messaggio nel quale l’imprenditore rifletteva su cosa rispondere alle domande dei media riguardo al rapporto con Trump, proprio quando quest’ultimo stava diventando una figura importante a livello politico nazionale. Queste mail riaccenderanno il caso dei fascicoli su Epstein che il governo Usa ha deciso di non rendere integralmente pubblici, dopo aver annunciato di farlo. Secondo i Democratici, queste nuove mail pongono “nuove domande” sul rapporto tra i due uomini d’affari e sull’atteggiamento della Casa Bianca sui file legati al finanziere morto in carcere nel 2019.

C’è anche un messaggio rivolto a una ex collaboratrice, in cui Epstein scriveva: “Voglio che tu capisca che il cane che non ha abbaiato è Trump. Una delle ragazze ha passato ore a casa con lui, ma non è mai stata menzionata”.