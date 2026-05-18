La luna di miele tra Donald Trump e gli americani sembra essere giunta al capolinea. A certificarlo è l’ultimo sondaggio del New York Times/Siena, effettuato tra l’11 e il 15 maggio su un campione di 1.507 elettori registrati. Dal rilevamento emerge infatti che il tasso di approvazione dell’attuale presidente americano è sceso al 37 per cento, a fronte di un 59 per cento di disapprovazione.

Per quasi due terzi degli elettori, a provocare questo nuovo tracollo nel gradimento del tycoon sarebbe stata la decisione di entrare in guerra contro l’Iran, una scelta definita “pesantemente sbagliata”. Per rendere l’idea, meno di un quarto degli intervistati ritiene che il conflitto sia valso i costi sostenuti.

Trump crolla nei sondaggi: la guerra con l’Iran e le disastrose misure economiche presentano il conto

Tradotto in numeri, il 69 per cento degli statunitensi disapprova la gestione della guerra in Iran da parte di Trump, mentre il 65 per cento boccia il suo operato sul costo della vita e il 64 per cento quello sull’economia.

La situazione non migliora neppure guardando agli elettori indipendenti. Il 69 per cento di loro disapprova l’operato del presidente, in aumento rispetto al 62 per cento registrato a gennaio. Inoltre, il 47 per cento afferma che le politiche di Trump abbiano avuto conseguenze negative sulla propria vita personale.

In vista delle elezioni di midterm, il sondaggio mostra infine un netto vantaggio per il Partito Democratico: il 50 per cento degli elettori registrati voterebbe per i dem, contro il 39 per cento orientato a scegliere i repubblicani.