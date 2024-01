Caso Pozzolo, tempi lunghi per i risultati dello stub

Affidate al Ris di Parma le analisi per rilevare eventuali residui di polvere da sparo sulle mani e sugli indumenti indossati da Pozzolo.

Tempi lunghi per lo Stub, il test disposto dalla Procura di Biella per rilevare eventuali residui di polvere da sparo sulle mani e anche sugli indumenti indossati dal deputato di FdI, Emanuele Pozzolo la notte di capodanno, quando un colpo partito dalla sua pistola ha ferito un 31enne.

Affidate al Ris di Parma le analisi per rilevare eventuali residui di polvere da sparo sulle mani e sugli indumenti indossati da Pozzolo

L’accertamento è stato affidato agli specialisti dei Carabinieri del Ris di Parma, ma i risultati non saranno immediati, ci vorranno alcuni per giorni per ottenere i riscontri necessari. Le analisi affidate agli specialisti dell’Arma verranno svolte anche sulla mini-pistola sequestrata a Pozzolo e sui reperti prelevati dai carabinieri dei locali della Pro Loco di Rosazza, teatro dell’incidente.

Ieri il parlamentare, oltre a essere stato sospeso da Fratelli d’Italia, è stato anche querelato dal 31enne, Luca Campana, l’elettricista biellese ferito, parente di uno degli uomini di scorto del sottosegretario alla giustizia, Andrea Delmastro, a una gamba dal colpo partito dall’arma che aveva con sé il parlamentare meloniano.

La Procura di Biella all’indomani dell’incidente avvenuto durante la festa di fine anno nella sede della Pro Loco di Rosazza ha iscritto nel registro degli indagati il parlamentare ipotizzando i reati di lesioni colpose, accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi.

